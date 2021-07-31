Жена известного украинского футболиста снялась в эффектной фотосессии и покорила сеть

Жена известного украинского полузащитника "Десны" Владислава Калитвинцева поделилась с подписчиками результатами нежной фотосессии. Кадры с нее появились на странице Ирины в Instagram.

Во время съемки возлюбленная футболиста позировала исключительно в одежде белого цвета. На одних снимках она запечатлена в расстегнутой рубашке и брюках, а на других – в фуражке и элегантном платье.

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Пользователям социальной сети очень понравились фотографии, о чем свидетельствуют комплименты, которыми они засыпали жену Калитвинцева.

"Ой, не могу. Очень красивые фото", "Невероятно красиво", "Вау", "С ума сойти", "Какая ты шикарная", "Ты и фотограф просто потрясающие", – написали в комментариях.

Напомним, что супруг Ирины является воспитанником "Динамо", однако проявить себя в первой команде киевлян ему так и не удалось. Суммарно за "бело-синих" Владислав провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Большую часть карьеры он провел в арендах, и только в 2019 году стал полноправным игроком киевского "Арсенала", прежде чем перейти в "Десну".

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