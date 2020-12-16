Жена Гусева из-за заголовков СМИ удалила свою провокационную фотографию в Instagram

Супруга легендарного футболиста "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария похвасталась забавным снимком с отдыха в Дубае.

В кадре девушка целует воздушный шарик, выполненный в виде мужского достоинства. После того, как желтая пресса стала обсуждать это в своих новостях, Марии пришлось удалить фотографию из своего Instagram.

"Последнее фото пришлось удалить из-за таких вот дебильных новостей в СМИ", – написала девушка, выложив пример новостей про свои ранние фото.

"Уже только ленивый не спросил меня, почему я убрала фото с шариком", – позже отметила Мария.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Гусев вошел в тренерский штаб "Динамо", который сформировал Мирча Луческу.

Ранее Мария поделилась с поклонниками фотографиями с отпуска на Мальдивах.