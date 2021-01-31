Жена футболиста "Шахтера" с огненными формами показала себя в соблазнительном купальнике

Супруга полузащитника "Шахтера" Виктора Корниенко Арина вместе с мужем и дочкой Софией перед сборам "горняков" в Турции отправилась отдыхать в солнечный Египет.

Девушка недавно разобрала свой фотоархив с поездки и порадовала поклонников свежими снимками с элитного отеля на Синайском полуострове.

В кадре украинка демонстрирует свои великолепные женственные формы в купальнике. Пляжная одежда только подчеркивает роскошную внешность девушки.

Напомним. что Виктор Корниенко в 2019 году в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира на первенстве, которое прошло в Польше. Он сыграл одну из ключевых ролей в успехе Украины, сыграв во всех 7 матчах своей команды (6 из них - без замены).

В ноябре прошлого года Виктор Корниенко пришлось пропустить шесть недель, восстанавливаясь от травмы после подката в исполнении капитана "Динамо" Сергея Сидорчука.