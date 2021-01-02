Жена футболиста "Шахтера" поразила Instagram своими формами

28-летняя супруга бразильского футболиста "Шахтера" Фернандо, который играет в аренде в португальском "Спортинге", вызвала настоящий фурор в Instagram, поздравив подписчиков с Новым годом фотографией в соблазнительном купальнике.

Фанаты Тэмми Парисото не смогли пройти мимо ее внешности, завалив красотку комплиментами. Под снимком юзеры отмечают шикарные формы девушки и восхищаются ее телом.

Отметим, что красота Тэмми признана официально. В 2019 году модель завоевала титул "Мисс Жундиай" (муниципалитет в Бразилии, который входит в штат Сан-Паулу).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона Габриэла Матиас собрала множество восторженных комментариев, разместив фотографии в откровенном купальнике.