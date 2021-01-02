Жена футболиста "Шахтера" поразила Instagram своими формами

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
3,7 т.
Тэмми Парисото

28-летняя супруга бразильского футболиста "Шахтера" Фернандо, который играет в аренде в португальском "Спортинге", вызвала настоящий фурор в Instagram, поздравив подписчиков с Новым годом фотографией в соблазнительном купальнике.

Фанаты Тэмми Парисото не смогли пройти мимо ее внешности, завалив красотку комплиментами. Под снимком юзеры отмечают шикарные формы девушки и восхищаются ее телом.

Отметим, что красота Тэмми признана официально. В 2019 году модель завоевала титул "Мисс Жундиай" (муниципалитет в Бразилии, который входит в штат Сан-Паулу).

Тэмми Парисото в белом купальнике
Тэмми Парисото и Фернандо
Тэмми Парисото в красном купальнике
Тэмми Парисото загорает
Тэмми Парисото в шляпе
Тэмми Парисото на пляже
Тэмми Парисото в купальнике
Тэмми Парисото на фоне тропиков
Тэмми Парисото на отдыхе в Бразилии
Тэмми Парисото
Тэмми Парисото на пляже
Тэмми Парисото во время фотосесии
Тэмми Парисото
Комментарии под фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена полузащитника донецкого "Шахтера" Тайсона Габриэла Матиас собрала множество восторженных комментариев, разместив фотографии в откровенном купальнике.