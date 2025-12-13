УкраїнськаУКР
русскийРУС

Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

Максим Иншаков
Раздевалка
3 минуты
1,0 т.
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

Жена футболиста донецкого "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия Гладун (девичья фамилия) поразила своих подписчиков в Instagram откровенной фотосессией. 26-летняя девушка разместила несколько домашних фотографий, где позирует лишь в одном халате в интерьере ванной комнаты, прикрывая тело полотенцем, а кадры выполнены в художественной манере с размытием и игрой света.

Видео дня
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

На одном снимке героиня запечатлена в движении, с полотенцем на груди и полуулыбкой, на другой она снята со спины, опуская полотенце, что сделало композицию максимально смелой, но при этом эстетичной.

Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

В комментариях юзеры отмечали уверенность, красоту и чувство стиля, а пост за короткое время собрал тысячи лайков и десятки восторженных откликов.

Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной
Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

Напомним, что Гладун встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым, однако в апреле 2020-го они расстались.

Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

В 2021-м стало известно, что Анастасия встречается с игроком донецкого "Шахтера" Ефимом Коноплей, с которым ездила на отдых в тропические страны.

Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

11 января 2022 года Ефим сделал своей избраннице предложение а 9 марта пара расписалась.

Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной