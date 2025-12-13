Жена футболиста сборной Украины выложила свои обнаженные фото из ванной

Жена футболиста донецкого "Шахтера" Ефима Конопли Анастасия Гладун (девичья фамилия) поразила своих подписчиков в Instagram откровенной фотосессией. 26-летняя девушка разместила несколько домашних фотографий, где позирует лишь в одном халате в интерьере ванной комнаты, прикрывая тело полотенцем, а кадры выполнены в художественной манере с размытием и игрой света.

На одном снимке героиня запечатлена в движении, с полотенцем на груди и полуулыбкой, на другой она снята со спины, опуская полотенце, что сделало композицию максимально смелой, но при этом эстетичной.

В комментариях юзеры отмечали уверенность, красоту и чувство стиля, а пост за короткое время собрал тысячи лайков и десятки восторженных откликов.

Напомним, что Гладун встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым, однако в апреле 2020-го они расстались.

В 2021-м стало известно, что Анастасия встречается с игроком донецкого "Шахтера" Ефимом Коноплей, с которым ездила на отдых в тропические страны.

11 января 2022 года Ефим сделал своей избраннице предложение а 9 марта пара расписалась.