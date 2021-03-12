Жена футболиста сборной Украины восхитила подписчиков видео с глубоким декольте

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца Анна поделилась с поклонниками соблазнительным видео в черном платье с глубоким декольте.

У себя в Instagram женщина решила провести эксперимент с контентом, который появляется на ее странице в социальной сети. Она поинтересовалась, что больше нравится ее многочисленным подписчикам – фото или видео.

Пользователи не смогли сдержать эмоций и восхитились нарядом и тем, как он сидит на жене экс-футболиста "Динамо". Что касается самого вопроса, то мнения поклонников Анны разделились: одни заявили, что формат не имеет значения, поскольку она в любом случае выглядит потрясающе, а другие все же сделали выбор в пользу видео.

Напомним, что футболист и его возлюбленная познакомились в 2008 году в интернете. Их свадьба состоялась в 2010 году, а в 2017-м у пары родились близнецы Влад и Иван.

В апреле 2020 года Артем сообщил, что они с Анной приняли решение расстаться, однако позже он рассказал, что не успел развестись с женой из-за карантина. По словам футболиста, им все же удалось наладить отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена тренера "Динамо" показала себя в соблазнительном бикини.