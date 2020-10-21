Жена игрока сборной Украины похвасталась горячими снимками в бикини

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца Анна порадовала подписчиков соблазнительными снимками с отпуска на Мальдивах.

Она отдыхала вместе с сыновьями-двойняшками, поэтому первое фото появилось на ее странице в Instagram только на четвертый день. Несмотря на это, Анна успела продемонстрировать поклонникам свою внушительную коллекцию бикини.

Напомним, что ранее стало известно о расставании Артема Кравца и его супруги. Позже футболист признался, что не успел развестись с ней из-за карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. За это время им удалось наладить и сохранить отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена лидера "Динамо" Виталия Буяльского показала потрясающую фигуру в откровенном купальнике.