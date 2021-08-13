Жена футболиста сборной Украины снялась в расстегнутом пиджаке без бюстгальтера

Жена полузащитника сборной Украины Евгения Макаренко порадовала своих почти 5 тысяч подписчиков провокационным снимком. Он появился на странице Татьяны в Instagram.

В кадре возлюбленная футболиста позирует в розовом костюме. Пикантности фотографии добавляет то, что под ее расстегнутым пиджаком не оказалось бюстгальтера, а грудь прикрыта лишь волосами.

В альтернативном варианте снимка Татьяна запечатлена в черно-белом цвете.

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Один из пользователей написал, что это фото достойно попадания на обложку журнала.

Отметим, что Евгений вместе с женой воспитывает двух детей. В ближайшее время их ждет переезд из Бельгии в Венгрию, поскольку Макаренко сменил клубную прописку и теперь будет выступать за "Фехервар" (бывший "Видеотон"), где уже играет другой украинец Иван Петряк.

Евгений родился в Киеве и является воспитанником "Динамо", за которое он выступал до 2017 года. После этого его приобрел "Андерлехт", но нашему соотечественнику не удалось закрепиться в самой титулованной команде Бельгии.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена другого воспитанника киевлян Владислава Калитвинцева покорила сеть, показав результаты эффектной фотосессии.