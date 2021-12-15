Жена футболиста сборной Украины снялась в прозрачном наряде, показав, что у нее под платьем

Жена нападающего турецкого "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца очаровала своих поклонников обворожительной домашней фотосессией. Анна Кравец в Instagram показала себя в прозрачном платье, которое не скрывало роскошного спортивного тела, на котором было надето черное белья.

Юзеры в комментариях по достоинству оценили внешность молодой красавицы, оставив под снимками много лестных комментариев.

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Отметим, что несколько месяцев назад Кравец поделилась с подписчиками результатами эротической фотосессии.

Напомним, что Анна и Артем познакомились в 2008 году в интернете. В 2010-м они сыграли свадьбу, а в 2017-м у них родились близнецы Влад и Иван.

В 2020 году украинский футболист сообщил о том, что они с возлюбленной решили разойтись, однако позже стало известно, что их отношения спасла пандемия коронавируса. Сначала им не удалось развестись из-за карантина, а затем Артем и Анна сумели пройти через возникшие трудности.