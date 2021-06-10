Жена футболиста сборной Украины выложила фото топлес

Жена нападающего "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца поделилась с подписчиками результатами фотосессии, в которой она приняла участие. Анна опубликовала их на своей странице в Instagram.

На двух кадрах женщина позирует в черных платьях с глубоким вырезом, которые подчеркивают ее формы. Третий снимок получился особенно откровенным, поскольку на нем жена футболиста появилась топлес, а ее грудь прикрыта подушкой.

Видео дня

Пользователи социальной сети не смогли сдержать эмоции и засыпали Анну комплиментами.

"Безупречная красота", "Бомба", "У меня челюсть отпала", "Мегакрасотка", "Очень сексуальная", – написали они.

Напомним, что Анна и Артем познакомились в 2008 году в интернете. В 2010-м они сыграли свадьбу, а в 2017-м у них родились близнецы Влад и Иван.

В 2020 году украинский футболист сообщил о том, что они с возлюбленной решили разойтись, однако позже стало известно, что их отношения спасла пандемия коронавируса. Сначала им не удалось развестись из-за карантина, а затем Артем и Анна сумели пройти через возникшие трудности.

Как сообщал OBOZREVATEL, девушка 18-летнего дебютанта сборной Украины из "Шахтера" Георгия Судакова похвасталась стройным телом в купальнике.