Жена футболиста сборной Украины снялась в откровенном образе без бюстгальтера

Жена полузащитника сборной Украины и "Андерлехта" Евгения Макаренко порадовала поклонников откровенными снимками. Они появились на странице Татьяны в Instagram.

В кадре возлюбленная футболиста позирует в розовом пиджаке, надетом на голое тело. На другой фотографии, которая также появилась у нее в социальной сети, жена бывшего "динамовца" примерила одежду другого цвета, но по-прежнему осталась без бюстгальтера.

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Пользователи Instagram не скрывали своего восхищения, увидев результаты пикантной съемки, и засыпали Татьяну комплиментами. Евгений также отреагировал на публикацию, оставив в комментариях несколько эмодзи.

Его жена попросила расшифровать сообщение, и он ответил, что ему страшно. Она попыталась узнать причину такой неожиданной реакции, но футболист никак не отреагировал на ее вопрос.

Кроме снимков в сети появилось и откровенное видео с участием Татьяны. В кадре Макаренко стоит в одних джинсах и прикрывает обнаженную грудь книгой.

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