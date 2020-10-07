Жена нападающего сборной Украины снялась в платье с глубоким декольте

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,8 т.
Кристина Яремчук

Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука, который ранее вступил в конфликт с руководством клуба, Кристина порадовала подписчиков соблазнительным снимком.

На нем она позирует напротив зеркала в светлом платье с глубоким декольте.

Кристина Яремчук снялась в платье с глубоким вырезом

Отметим, что Роман и Кристина поженились в 2017 году, вместе пережив сложные для футболиста времена выступлений за "Александрию" и "Динамо". Свадьба состоялась через несколько месяцев после переезда пары в Бельгию.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться фотографиями, опубликованными на странице жены футболиста в Instagram.

Кристина Яремчук в белом платье
Кристина Яремчук в соблазнительном черном костюме
Кристина Яремчук сидит на диване
Кристина Яремчук в розовом купальнике
Кристина Яремчук в черной комбинации
Кристина Яремчук в белом пиджаке

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая половинка полузащитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского Алина показала потрясающую фигуру в откровенном купальнике.

УкраинаКиевРоман Яремчук