Жена нападающего сборной Украины снялась в платье с глубоким декольте

Жена нападающего сборной Украины и "Гента" Романа Яремчука, который ранее вступил в конфликт с руководством клуба, Кристина порадовала подписчиков соблазнительным снимком.

На нем она позирует напротив зеркала в светлом платье с глубоким декольте.

Отметим, что Роман и Кристина поженились в 2017 году, вместе пережив сложные для футболиста времена выступлений за "Александрию" и "Динамо". Свадьба состоялась через несколько месяцев после переезда пары в Бельгию.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться фотографиями, опубликованными на странице жены футболиста в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вторая половинка полузащитника "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского Алина показала потрясающую фигуру в откровенном купальнике.