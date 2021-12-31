Жена футболиста сборной Украины пошла в купальнике в сугробы фотографироваться

Максим Иншаков
Раздевалка
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Валерий Бондарь и Даша Савина

Футболист сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь вместе со своей женой Дашей Савиной после жарких Мальдив, решили охладиться в зимнем Буковеле. Пара порадовала своих подписчиков в Instagram роскошной фотосессией в сугробах.

В кадре разгоряченная Даша в ярко-красном купальнике позирует среди заснеженных пейзажей украинского курорта.

В комментариях юзеры заподозрили девушку в использовании фотошопа, вынудив ее оправдываться.

Комментарии под фото

Также некоторые посчитали, что на снимках чересчур много красочных фильтров.

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Комментарии под фото

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить кадры.

Даша Савина в сугробах
Даша Савина на курорте
Даша Савина в Буковеле
Даша Савина
Даша Савина и Валерий Бондарь
Даша Савина
Даша Савина с мужем
Пара провела отпуск на Мальдивах
Даша Савина и Валерий Бондарь

Отметим, что недавно в этом же наряде Савина позировала и на берегу Карибского моря.

Даша Савина на Мальдивах

Напомним, что недавно Савина порадовала роскошной фотосессией в крохотном купальнике.

На жарком пляже Индийского океана Савина сфотографировалась в бикини, который подчеркивал ее потрясающую фигуру. Кроме того Даша выложила фотосет в розовом платье.

УкраинаДаша СавинаВалерий Бондарь