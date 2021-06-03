Жена футболиста сборной Украины поразила телом в купальнике

Жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко отправилась на отдых с тремя сыновьями, но без мужа, который сейчас готовится к старту Евро-2020. Компанию Маргарите составила Юлия Кривцова – супруга защитника "горняков" Сергея Кривцова – и ее дети.

На своей странице в Instagram Степаненко опубликовала несколько снимков из Турции. На них она позирует в купальнике.

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Жена полузащитника "Шахтера" поделилась с подписчиками секретом стройной фигуры, рассказав о том, что они с подругой решили придерживаться здорового питания в отпуске. Кроме того, они ежедневно проводят кардиотренировку и 3 раза в неделю принимают участие в силовом занятии.

Поклонники Маргариты засыпали ее комплиментами, отметив восхитительную форму, в которой она находится. Особое внимание было акцентировано на том, что жена футболиста является матерью троих детей, но все равно обладает невероятно стройным телом.

Как сообщал OBOZREVATEL, возлюбленная другого полузащитника сборной Украины Александра Зубкова также отправилась на отдых в Турцию. На странице Анны в социальной сети появились фото в минибикини, которое едва прикрывает ее грудь.