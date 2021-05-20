Жена футболиста сборной Украины своими фото в минибикини вызвала "пожар" в сети

Супруга полузащитника венгерского клуба "Ференцварош" и сборной Украины Александра Зубкова в межсезонье отправилась на отдых в Турцию. Красотка устроила настоящий фурор в сети, выложив в Instagram фото с пляжа.

Анна снялась в Бодруме в соблазнительном купальнике. который с трудом скрывал ее впечатляющие формы.

В комментариях поклонники девушки завалили ее восторженными комментариями, отмечая невероятную красоту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна похвасталась своими обнаженными фото с отдыха. В кадре стройная и загорелая красотка нежилась на пляже на Мальдивах, лишь слегка прикрывшись белоснежным одеялом.

Отметим, что это не первый раз, когда жена Зубкова впечатляет сеть роскошными формами. Ранее в социальной сети девушка вызвала восторг горячими фото в бикини с отдыха в различных частях мира