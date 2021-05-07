Жена футболиста сборной Украины показала свое "очень очень горячее" фото

Жена нападающего сборной Украины по футболу Артема Кравца Анна поразила Instagram своим откровенным снимком.

Девушка снялась в бюстгальтере, продемонстрировав своим поклонникам идеальные формы.

Друзья и подписчики Анны не смогли пройти мимо такой красоты, завалив девушку восторженным комментариями, сопроводив их смайлами с изображением огня.

"Очень очень очень хот", – написала одна из подруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна выложила свою фотографию топлес.

До этого Кравец поделилась с поклонниками соблазнительным видео в черном платье с глубоким декольте.

Напомним, что Аня и Артем познакомились в 2008 году в интернете, а в 2010-м сыграли свадьбу. В 2017-м у пары родились близнецы Влад и Иван.

В апреле 2020 года Артем сообщил, что они с Анной приняли решение расстаться, однако позже он рассказал, что не успел это сделать из-за карантина. По словам футболиста, им все же удалось наладить отношения.