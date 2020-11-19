Жена футболиста сборной Украины показала себя в наряде с глубоким вырезом

Жена нападающего сборной Украины Артема Кравца Анна впечатлила своих подписчиков в Instagram соблазнительным снимком.

В кадре девушка позирует в комбидресе с глубоким вырезом, который взбудоражил поклонников. В комментариях под фото юзеры завалили Анну комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна на Мальдивах продемонстрировала поклонникам свою внушительную коллекцию бикини.

Отметим, что украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец недавно рассказал, что не успел развестись с Анной.

Пара объявила о расставании в апреле 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса молодым людям удалось наладить и сохранить отношения.