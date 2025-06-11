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Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,0 т.
Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео

Жена футболиста сборной Украины и бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука у себя в Instagram выложила небольшое видео, где показала, как проходит ее рядовое утро на Мальдивах. В кадр попал и пикантный момент из душа, где Анна Сидорчук была полностью обнаженной.

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Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео

В комментариях поклонники молодой женщины не смогли пройти мимо такого эпатажного ролика, завалив главную героиню комплиментами. В числе первых под видео пришли жены футболистов: Анна Безус, Маргарита Рыбалка и Анна Кравец.

Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анна произвела настоящий фурор своими пляжными фотографиями. Она надела полупрозрачное платье на голое тело, чем спровоцировало огромное количество восторженных комментариев.

Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео
Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео
Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео

Напомним, что в начале сентября 2023-го Сидорчук после 11 лет выступлений за "Динамо" решил продолжить карьеру в Европе, несмотря на то, что трансферные окна в топ-лигах уже закрылись. Опорный полузащитник неожиданно подписал трехлетний контракт с "Вестерло".

3 мая Сидорчук принес "Вестерло" победу над "Дендером" (4:2) в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии за право сыграть в Лиге конференций. Экс-капитан киевского "Динамо" появился на поле лишь на 92-й минуте, но успел отличиться на последней добавленной – на 90+6.

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