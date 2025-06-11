Жена футболиста сборной Украины показала себя полностью обнаженной в душе. Видео

Жена футболиста сборной Украины и бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука у себя в Instagram выложила небольшое видео, где показала, как проходит ее рядовое утро на Мальдивах. В кадр попал и пикантный момент из душа, где Анна Сидорчук была полностью обнаженной.

Видео дня

В комментариях поклонники молодой женщины не смогли пройти мимо такого эпатажного ролика, завалив главную героиню комплиментами. В числе первых под видео пришли жены футболистов: Анна Безус, Маргарита Рыбалка и Анна Кравец.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анна произвела настоящий фурор своими пляжными фотографиями. Она надела полупрозрачное платье на голое тело, чем спровоцировало огромное количество восторженных комментариев.

Напомним, что в начале сентября 2023-го Сидорчук после 11 лет выступлений за "Динамо" решил продолжить карьеру в Европе, несмотря на то, что трансферные окна в топ-лигах уже закрылись. Опорный полузащитник неожиданно подписал трехлетний контракт с "Вестерло".

3 мая Сидорчук принес "Вестерло" победу над "Дендером" (4:2) в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии за право сыграть в Лиге конференций. Экс-капитан киевского "Динамо" появился на поле лишь на 92-й минуте, но успел отличиться на последней добавленной – на 90+6.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!