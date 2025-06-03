Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и 'подожгла' Instagram. Фото

Жена полузащитника сборной Украины и бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука произвела настоящий фурор своими пляжными фотографиями. Анна надела полупрозрачное платье на голое тело, чем спровоцировало огромное количество восторженных комментариев.

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Позже у себя в сторис девушка выложила небольшое видео для тех поклонников, которые захотели получше рассмотреть ее наряд.

Напомним, что Анна и Сергей женились в декабре 2014 года. Пара воспитывает четверых детей: дочь Киру, двойнят Никиту и Николь и мальчика Демьяна.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября 2023-го Сидорчук после 11 лет выступлений за "Динамо" решил продолжить карьеру в Европе, несмотря на то, что трансферные окна в топ-лигах уже закрылись. Опорный полузащитник неожиданно подписал трехлетний контракт с "Вестерло".

3 мая Сидорчук принес "Вестерло" победу над "Дендером" (4:2) в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии за право сыграть в Лиге конференций. Экс-капитан киевского "Динамо" появился на поле лишь на 92-й минуте, но успел отличиться на последней добавленной — на 90+6.

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