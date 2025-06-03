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Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и "подожгла" Instagram. Фото

Максим Иншаков
Раздевалка
2 минуты
1,6 т.
Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и 'подожгла' Instagram. Фото

Жена полузащитника сборной Украины и бельгийского "Вестерло" Сергея Сидорчука произвела настоящий фурор своими пляжными фотографиями. Анна надела полупрозрачное платье на голое тело, чем спровоцировало огромное количество восторженных комментариев. 

Видео дня
Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и "подожгла" Instagram. Фото
Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и "подожгла" Instagram. Фото
Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и "подожгла" Instagram. Фото
Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и "подожгла" Instagram. Фото
Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и "подожгла" Instagram. Фото

Позже у себя в сторис девушка выложила небольшое видео для тех поклонников, которые захотели получше рассмотреть ее наряд.

Напомним, что Анна и Сергей женились в декабре 2014 года. Пара воспитывает четверых детей: дочь Киру, двойнят Никиту и Николь и мальчика Демьяна. 

Жена футболиста сборной Украины надела полупрозрачное платье без белья и "подожгла" Instagram. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября 2023-го Сидорчук после 11 лет выступлений за "Динамо" решил продолжить карьеру в Европе, несмотря на то, что трансферные окна в топ-лигах уже закрылись. Опорный полузащитник неожиданно подписал трехлетний контракт с "Вестерло".

3 мая Сидорчук принес "Вестерло" победу над "Дендером" (4:2) в 7-м туре плей-офф чемпионата Бельгии за право сыграть в Лиге конференций. Экс-капитан киевского "Динамо" появился на поле лишь на 92-й минуте, но успел отличиться на последней добавленной — на 90+6.

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