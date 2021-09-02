Жена футболиста сборной Украины похвасталась телом в купальнике и озадачила поклонников

Жена полузащитника сборной Украины Игоря Харатина поделилась с подписчиками фотографиями с отпуска в Италии. Карина посетила побережье Чинкве-Терре, которое считается национальным парком страны и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала снимки в зеленом купальнике. Она призналась, что не может определиться с лучшим из трех кадров, поэтому попросила помощи у поклонников.

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Некоторые пользователи написали, что им нравятся все три снимка. А те, кто все же сумел сделать выбор, остановились на первом и третьем.

Также жена Харатина выложила фотографии в купальнике в горошек.

Отметим, что украинский полузащитник с января 2019 года выступал за "Ференцварош", однако в последние дни летнего трансферного окна ему поступило предложение от варшавской "Легии". Наш соотечественник согласился на переезд в Польшу и в скором времени должен подписать контракт с местной командой.

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