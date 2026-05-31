Жена футболиста сборной Украины отпраздновала выезд мужа из страны фотосессией в бикини. Фото

Супруга защитника "Шахтера" Ефима Конопли решила ярко отпраздновать трансфер мужа в "Боруссию" Менхенгладбах. 26-летний футболист сборной Украины несколько дней назад подписал контракт с немецким клубом.

Анастасия Конопля (в девичестве Гладун) в честь этого устроила для себя яркую фотосессию в Италии. 26-летняя украинка прокатилась по самому большому озеру страны, выложив фотоотчет в Instagram.

Поклонники и друзья девушки не смогли пройти мимо ее снимков, завалив восторженными комментариями.

Напомним, что пара официально узаконила свои отношения 9 марта 2022 года. В том же 2022 году у супругов родилась дочь Анна-Аврора.

Анастасия активно ведет блог, часто транслируя "мамский вайб" и делясь контентом о спорте и растяжке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Анастасия Конопля угодила в скандал во Львове, где жила вместе с мужем и дочкой. Жена футболиста сиронизировала над обстрелом города межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник", которую запустили российские оккупанты. Однако пользователи не оценили сарказм.

