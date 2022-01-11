Футболист 'Шахтера' сделал предложение бывшей девушке динамовца

Во время зимнего отпуска футболист донецкого "Шахтера" Ефим Конопля решил жениться. 22-летний защитник сделал предложение своей девушке Анастасии Гладун выйти замуж в романтическом Париже. Причем, его возлюбленная не знала о намерениях парня. Напомним, ранее она встречалась с футболистом "Динамо" Денисом Поповым – партнером Ефима по молодежной сборной Украины.

На своей странице в Instagram Настя рассказала и показала, как Конополя предложил ей руку и сердце у Эйфелевой башни.

"Самое важное "Да" в нашей общей истории. Незабываемые ощущения, причина которых любовь. Самые яркие и теплые эмоции, воспоминания, которые останутся с нами до конца дней. Наш город, наша любовь и только начало нашей большой и долгой дороги длиною в жизнь", – чувственно написала девушка.

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"Это была прекрасная сказка, которая пролетела за один миг. Я не могу передать словами, как я счастлива благодаря тебе. Только Ты знаешь все мои желания и мечты. Начиная от внезапной поездки и заканчивая идеальным кольцом, о котором я могла только мечтать.

Я никогда не устану повторять, насколько сильно я тебя люблю. Я всегда буду рядом", – пообещала возлюбленная Ефиму.

Гладун также сообщила, что очень любит атмосферу Парижа, где уже бывала не раз.

А перед вояжем во Францию молодые отдохнули сначала в теплых краях – в Египте.

А на Новый год отправились в карпатский городок Яремче.

Анастасия призналась, что ей нравится такая "чертовски хорошая жизнь".

Уже 20 января у Конопли начинается тренировочный сбор с "Шахтером", так что свадьбу молодые будут планировать, скорее всего, на лето 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Динамо" спели хит российского сериала "Бригада" на свадьбе Попова.

В то же время украинский вратарь "Реала" Лунин заинтересовал непобедимую команду Лиги чемпионов.