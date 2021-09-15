Жена футболиста "Динамо" выложила обнаженное фото сразу после родов

Супруга защитника киевского "Динамо" Артема Шабанова Юлианна родила дочь. Малышка появилась на свет в одном из столичных частных роддомов. Ее вес составил 3700 граммов, а рост 58 см.

Юлианна об этом рассказала в своем Instagram, выложив обнаженное фото из палаты. На снимке молодая мать лежит с катетерами в руке и кормит грудью.

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Сам Артем в интервью клубной пресс-службе признался, что был с командой на НСК "Олимпийский", когда ему сообщили об успешных родах.

"Я был в раздевалке и готовился к игре, а уже после матча узнал, что все прошло хорошо, и сегодня утром поехал знакомиться с дочерью. Жена с малышкой чувствуют себя хорошо", – сказал 29-летний защитник.

Футболист еще не знает, какое имя будет у ребенка. Пара хотела назвать дочь Арианой, но окончательный вариант будет обсуждаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлианна Шабанова снялась в обнаженной фотосессии и покорила друзей в соцсетях.