Жена футболиста "Динамо" снялась топлес в обнимку с мужем

Жена защитника "Динамо" Александра Караваева Инна порадовала пользователей Instagram откровенным снимком с отпуска на Мальдивских островах.

На своей странице в социальной сети она опубликовала фото, на котором они с мужем стоят в обнимку на фоне Индийского океана. Избранница футболиста позирует топлес, повернувшись спиной к камере, а Александр – лицом, придерживая ее за ягодицы.

Подписчики жены Караваева засыпали пару комплиментами, отметив эстетичность композиции и написав, что их снимок может быть использован как обложка.

Инна и Александр сыграли свадьбу в первой половине августа. В ноябре возлюбленная "динамовца" сообщила, что беременна, опубликовав у себя в Instagram фото округлившегося живота.

Напомним, что в 2014 году защитник киевлян женился на уроженке Севастополя Людмиле. От первого брака у него осталась 5-летняя дочь Ариана.

Как сообщал OBOZREVATEL, подруга голкипера "Динамо" Руслана Нещерета показала себя в откровенном бикини, опубликовав снимки с отпуска в Египте.