Подруга голкипера "Динамо" показала себя в откровенном бикини

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,0 т.
Надежда Петах

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет вместе со своей девушкой Надеждой Петах проводит отпуск в южном Египте.

Накануне девушка порадовала своих подписчиков в Instagram свежими фотографиями с курорта, вызвав настоящий фурор в комментариях. На снимках уроженка Мукачево позирует в белом бикини с провокационным вырезом в нижней части.

Подписчики не смогли пройти мимо такой красоты, завалив девушку признаниями в любви.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

Надежда Петах
Надежда Петах и Руслан Нещерет
Надежда Петах в Египте
Надежда Петах в море
Надежда Петах на фоне пальм
Надежда Петах
Надежда Петах отправилась отдыхать на курорт Египта
Надежда Петах загорает
Надежда Петах на берегу бассейна

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил угостить Руслана Нещерета именным пивом.

Аргентинец решил отправить по одной бутылке Budweiser с надписью "Месси" на этикетке за каждый гол, пропущенный вратарем после его удара.

Напомним, что 5 ноября Нещерет провел фантастический выездной матч против "Барселоны" в ЛЧ 2020/21, сделав огромное количество сейвов, но удар Месси с пенальти ему отбить не удалось.

ЕгипетРуслан Нещерет