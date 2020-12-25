Подруга голкипера "Динамо" показала себя в откровенном бикини

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет вместе со своей девушкой Надеждой Петах проводит отпуск в южном Египте.

Накануне девушка порадовала своих подписчиков в Instagram свежими фотографиями с курорта, вызвав настоящий фурор в комментариях. На снимках уроженка Мукачево позирует в белом бикини с провокационным вырезом в нижней части.

Подписчики не смогли пройти мимо такой красоты, завалив девушку признаниями в любви.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил угостить Руслана Нещерета именным пивом.

Аргентинец решил отправить по одной бутылке Budweiser с надписью "Месси" на этикетке за каждый гол, пропущенный вратарем после его удара.

Напомним, что 5 ноября Нещерет провел фантастический выездной матч против "Барселоны" в ЛЧ 2020/21, сделав огромное количество сейвов, но удар Месси с пенальти ему отбить не удалось.