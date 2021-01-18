Ягудин прокомментировал съемки обнаженной жены в Playboy

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
2,3 т.
Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не смог сдержать эмоций, комментируя обнаженную фотосессию супруги Татьяны Тотьмяниной для журнала Playboy.

40-летний Ягудин в сторис своего Instagram ответил на вопрос поклонника про то, как он отнесся к снимкам, на которых его вторая половинка запечатлена в откровенных позах.

"Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться. Просто ошуительная фотосессия", – написал Ягудин.

Ягудин отреагировал на съемки жены

Отметим, что 39-летняя Тотьмянина является олимпийской чемпионкой в парном катании вместе с Максимом Марининым. Пять раз выигрывал чемпионат Европы по фигурному катанию. Дважды поднималась на наивысшую ступень пьедестала на мировых первенствах.

Татьяна Тотьмянина
Татьяна Тотьмянина в Playboy
Татьяна Тотьмянина на обложке
Татьяна Тотьмянина обнаженная
Татьяна Тотьмянина топлес
Татьяна Тотьмянина без одежды

Как сообщал OBOZREVATEL, жена знаменитого мексиканского нападающего клуба Американской лиги сокера "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьера Эрнандеса поразила подписчиков очередной обнаженной фотосессией.

Алексей Ягудин