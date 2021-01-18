Ягудин прокомментировал съемки обнаженной жены в Playboy

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не смог сдержать эмоций, комментируя обнаженную фотосессию супруги Татьяны Тотьмяниной для журнала Playboy.

40-летний Ягудин в сторис своего Instagram ответил на вопрос поклонника про то, как он отнесся к снимкам, на которых его вторая половинка запечатлена в откровенных позах.

"Странный вопрос. Как же такая красота может не нравиться. Просто ошуительная фотосессия", – написал Ягудин.

Отметим, что 39-летняя Тотьмянина является олимпийской чемпионкой в парном катании вместе с Максимом Марининым. Пять раз выигрывал чемпионат Европы по фигурному катанию. Дважды поднималась на наивысшую ступень пьедестала на мировых первенствах.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена знаменитого мексиканского нападающего клуба Американской лиги сокера "Лос-Анджелес Гэлакси" Хавьера Эрнандеса поразила подписчиков очередной обнаженной фотосессией.