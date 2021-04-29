Вице-чемпионку России шантажируют после отказа заняться сексом за деньги. Фото девушки

Вице-чемпионка России среди юниоров и юниорок U23 в беге на дистанцию в 200 метров Анастасия Малышева рассказала о том, как столкнулась с шантажом и угрозами из-за отказа переспать с незнакомцем за 10 миллионов рублей.

20-летняя спортсменка у себя в Instagram призналась, ей угрожают выложить ее фотографии в Telegram-канале, который занимается распространением информации о девушках, предоставляющих эскорт-услуги.

"Меня шантажируют. Предложили переспать за 10 миллионов, но я отказалась. И тут началось самое интересное. Я долго не отвечала этому типу, ибо в принципе не захожу в Telegram. А теперь он начал говорить, что потратил на меня время. На что я ответила: "Ну, бывает". Сказал, либо я иду спать с кем-то, либо буду в пабликах. Ну что. Ждем меня в Telegram-канале", – цитирует Малышеву Евроспорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарная рестлерша Лита заявила, что в 2006 году глава промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Винс Макмэн угрожал ей увольнением за отказ от участия в сексе втроем во время одного из шоу.