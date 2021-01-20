Известных испанских футболистов посадили в тюрьму за видео секса втроем

Испанские футболисты Серхи Энрич и Антонио Луна приговорены к двум годам тюрьмы за распространение секс-видео со своим участием, сообщает AS.

Обвинение требовало для бывших игроков "Эйбара" пять лет, однако судья учел тот факт, что спортсмены выплатили компенсацию пострадавшей.

Видео, на котором 30-летний Энрич и 29-летний Луна вступают в интимные отношения с девушкой, появилось в социальных сетях в 2016 году. В ролике партнерша игроков в какой то из моментов понимает, что идет запись и требует, чтобы ее не снимали.

После того, как жертвы пожаловалась на спортсменов в полицию, разразился огромный скандал. Энричу и Луне пришлось выступить с официальными извинениями, заверив, что они не несут ответственности за кадры, появившиеся в интернете якобы "без их ведома, не говоря уже о их согласии".

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Отметим, что Энрич выступал за юношескую сборную Испании. С 2015 года играет за "Эйбар" на позиции форварда. За это время провел 160 матчей, в которых забил 31 гол.

Луна с 2007 года также играл в испанской сборной разных возрастов. С 2015 по 2017 выступал за "Эйбар", после чего 3 года провел в аренде в "Леванте" и "Райо Вальекано".

Как сообщал OBOZREVATEL, звездный нападающий "Реала" Карим Бензема предстанет перед судом за возможный шантаж футболиста "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна интимным видео с его участием.