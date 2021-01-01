Вице-чемпионка Украины поздравила фанатов с Новым годом снимком в белье

Вице-чемпионка Украины по бодибилдингу-2018 в категории "Фитнес-бикини до 162 см" Олеся Шевчук поздравила своих поклонников в Instagram соблазнительной фотосессии в красном белье.

23-летняя уроженка Черновцов снялась на фоне белоснежной спальни, демонстрируя невероятное спортивное тело.

"С наступающим 2021-м. Кстати, я родилась в год быка. Надеюсь, этот год будет моим и не только по знаку зодиака", – подписала снимок фитоняшка.

Под следующим кадром Олеся разместила список дел, которые успела сделать до конца 2020-го

"Елки нарядили, гирлянды повесили, дом украсили, где праздновать НГ решили, список блюд на новогодний стол составили. Не выбрали наряды и не купили подарки", – призналась украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно известная украинская фитнес-чемпионка Евгения Мосиенко поздравила с наступающим годом 1,4-миллионную армию поклонников в Instagram своим эротическим видео.