Украинская фитнес-модель снялась обнаженной и озадачила подписчиков

Украинская фитнес-модель Анжелика Лагода порадовала поклонников полностью обнаженным снимком.

У себя в Instagram, на который подписались почти 40 тысяч человек, спортсменка опубликовала фото, где она, забросив ногу на ногу, прикрывает грудь журналом Vogue. Девушка озадачила подписчиков вопросом о том, что бы они сделали, если бы оказались в этой комнате.

Большинство фанатов фитнес-модели предпочли промолчать о своих желаниях, но один из пользователей все же признался, что сразу бы отобрал у Анжелики журнал, который она держит в руках.

Уроженка Киева Лагода является бронзовой призеркой чемпионата Львовской области 2015 года и Украины 2016 года по фитнес-бикини в категории до 163 см. Спортсменка также увлекается мотогонками и участвовала в нескольких заездах чемпионата страны в 2017-м и 2018-м.

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