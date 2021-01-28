Велогонщицу оставили без обещанной должности, увидев ее обнаженные снимки

Велогонщице Таре Гинс пообещали должность спортивного директора в мужской любительской команде, однако передумали, увидев снимки с ее откровенных фотосессий.

Как сообщает издание CyclingNews, с ноября 2020 года у спортсменки была устная договоренность с руководителями, согласно которой она должна была начать работу с сезона 2021. Однако 23 января ей позвонили и сказали, что планы изменились.

"Менеджер начал разговор с того, что ему придется отказаться от своего обещания, поскольку один из членов персонала наткнулся на мои снимки. Он отправил их всем остальным в чат, где меня не было. Скорее всего, кто-то начал угрожать руководству, что отправит эти фотографии спонсору, который, в свою очередь, может приостановить финансирование. Менеджер подтвердил, что дело было именно в них. Я не знаю наверняка, какие именно мои снимки они увидели", – рассказала Гинс.

Она рассказала, что в 2020 году принимала участие в двух фотосессиях.

"В мае 2020-го я позировала обнаженной для журнала Playboy, а еще через два месяца – топлес для календаря одной из бельгийских компаний. Последние снимки нельзя найти в интернете, их могли видеть только работники этой фирмы. Календарь вышел только в первую неделю января 2021-го, поэтому я думаю, что дело именно в нем", – добавила спортсменка.

Гинс не сожалеет о том, как все закончилось, поскольку не хотела бы работать там, где считают, что эта ситуация могла бы каким-то образом повлиять на репутацию команды.

Отметим, что в 2016-2018 годах Тара выступала на профессиональном уровне, а до этого – на любительском.

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