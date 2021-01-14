Велогонщице смягчили наказание за допинг, узнав о ее интимных фото

Французской велогонщице Марион Сико смягчили наказание за допинг с четырех до двух лет после того, как узнали о сексуальных домогательствах со стороны менеджера ее команды Марка Бракке.

Как сообщает издание CyclingNews, он регулярно требовал у француженки и другой спортсменки из "Дольчини-Ван Эйк" снимки в "трусиках, бюстгальтере и бикини". Велогонщица также обвинила Бракке в том, что он неоднократно задавал ей вопросы о семейном положении и предлагал провести с ним ночь в отеле.

Сико сдала положительный тест на допинг 27 июня 2019 года и была отстранена от соревнований 18 июля. Сначала она отрицала свою вину, но потом призналась, что купила 10 флаконов эритропоэтина на китайском сайте и употребила запрещенное вещество 24 июня.

Французское антидопинговое агентство (AFLD) приняло решение смягчить ее наказание, приняв во внимание домогательства и психологическое давление, с которыми она сталкивалась на протяжении нескольких месяцев. Сико планирует возобновить карьеру после того, как 19 июля 2021 года ее дисквалификация подойдет к концу.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортсмен оспорил наказание за допинг, утверждая, что вера не позволяет ему врать.