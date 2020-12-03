В UFC показали своих ринг-герлз и вызвали смех в комментариях

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) показал ринг-герлз, которые работали на недавнем вечере смешанных единоборств UFC Vegas 15, и это спровоцировало шутки в комментариях.

На официальной странице промоушена в Instagram появился снимок с Крисси Блэр, Лусианой Андраде и Бруклин Рен. Его подписали словами: "Сегодня ночью нам помогают три невероятных красотки".

Многие пользователи не смогли сдержать эмоций, когда увидели девушку слева, поскольку Блэр очень напомнила им знаменитого американского футболиста Тома Брэди, который считается одним из лучших игроков в истории этого вида спорта. Одни начали шутить, что если бы спортсмен был девушкой, то выглядел бы именно так, как она, а другие признались, что теперь не могут "развидеть" Брэди на снимке.

Как сообщал OBOZREVATEL, судья на UFC Vegas 15 не дал девушке-бойцу засветить грудь во время боя.