Рефери не дал девушке-бойцу UFC засветить грудь во время боя. Видео

Рефери Джейсон Херцог показал отличную реакцию во время поединка на UFC Vegas 15 между Нормой Дюмонт и Эшли Эванс-Смит.

Во время последнего раунда Дюмонт перевела борьбу в партер и повалила свою соперницу на спину. Херцог заметил, что майка бразильской спортсменки сильно задралась, и успел приостановить бой перед тем, как обнаженную грудь Нормы не увидели зрители на телеканале ESPN.

Дюмонт довела дело до победы единогласным решением, выиграв на всех судейских записках со счетом 30:26. Этот успех стал для нее пятым в профессиональной карьере при одном поражении. Эванс-Смит провела 12 боев в смешанных единоборствах и победила в 7 из них.

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