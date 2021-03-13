В Италии сравнили ведущую клубного канала "Шахтера" со звездой местного ТВ. Фото

В популярном итальянском Instagram-канале о футболе восхитились ведущей клубного телеканала "Шахтера" Ольгой Каленчук и сравнили ее с местной телезвездой Дилеттой Леоттой.

На странице calciomercatoofficial_ в социальной сети появился коллаж с украинкой и итальянкой, которые в четверг, 11 марта, присутствовали на первом матче 1/8 финала Лиги Европы между "Ромой" и "Шахтером" (3:0). Подписчикам канала предложили оценить красоту двух девушек.

"Очень жаль, что зрители не сумели прийти на "Стадио Олимпико" в Риме и насладиться красотой журналистки из "Шахтера". Кто победит: итальянка или иностранка?" – подписана публикация в Instagram.

Отметим, что Ольга является младшей сестрой украинского футболиста Максима Каленчука. Ее дебют на телеканале "горняков" состоялся во время полуфинала Лиги Европы 2019/20 против "Интера". Она родилась в Донецке, с детства болеет за "Шахтер" и считает "Донбасс Арену" лучшим стадионом Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни попал в курьезную ситуацию во время матча чемпионата Италии, засмотревшись на Дилетту Леотту и открыв рот от восхищения.