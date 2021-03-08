Игрок "Ювентуса" в матче засмотрелся на журналистку, открыв рот от восхищения. Видео и фото девушки

Полузащитник "Ювентуса" Уэстон Маккенни попал в курьезную ситуацию во время матча 24-го тура итальянской Серии А против "Вероны".

На 68-й минуте 22-летний американец был заменен. Сидя на скамейки запасных он заметил журналистку Дилетту Леотту, которая шла к микст-зоне, чтобы брать послематчевые интервью.

Маккенни настолько поразили округлые формы 29-летней итальянки, что он не смог сдержать своих эмоций и открыл рот от восхищения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Леотту заметили в одном из ресторанов в компании женатого Златана Ибрагимовича.

В 2018-м с Леоттой в качестве комментатора в чемпионате Италии дебютировал Андрей Шевченко.

Кроме того, на одном из матчей фанаты потребовали от проходившей мимо трибуны журналистки показать грудь.

Ранее интернет-злоумышленники взломали iPhone Леотты и слили в сеть все интимные фотографии, которые не были предназначены для широкой общественности.