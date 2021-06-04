Александр Зинченко впервые станет отцом

Полузащитник сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко сообщил о том, что вскоре станет отцом. Для 24-летнего футболиста это будет первый ребенок.

На своей странице в Instagram наш соотечественник опубликовал совместный снимок с женой Владой Седан (Щегловой), на котором видно, что она беременна. Он коротко прокомментировал фото, написав: "Мой мир".

На эту новость отреагировали партнеры Зинченко по "МанСити". Голкипер Эдерсон отправил украинцу значок сердечка, бывший одноклубник Эрик Гарсия, который недавно перешел в "Барселону", поаплодировал Александру, но самую бурную реакцию вызвала запись, которую оставил лидер "горожан" Кевин де Брюйне.

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Бельгиец, о сходстве которого с Зинченко шутят как в клубе, так и за его пределами, написал: "Отличная работа, сынок!" На момент публикации новости его комментарий собрал уже более 250 ответов и 7 тысяч лайков.

Напомним, что свадьба Александра и Влады состоялась 24 августа 2020 года. Они начали встречаться весной 2019-го, а уже осенью футболист сделал предложение журналистке телеканалов "Футбол 1/2/3". 12 марта 2020-го пара расписалась в Лондоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко не сумел выиграть Лигу чемпионов. Его "Манчестер Сити" минимально проиграл "Челси" в финальном матче. Украинец стал лучшим игроком своей команды в решающем поединке.