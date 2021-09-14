Украинская журналистка обвинила футболистов в домогательствах. Фото девушки

Спортивная журналистка Валерия Сучкова, которая работает в программе "Футбольный формат", рассказала о приставаниях со стороны игроков в прямом эфире. По словам девушки, они позволяли себе прикасаться к ее груди и ягодицам, а также посылать ее на три буквы.

Об этом Валерия заявила в Instagram, записав видео у себя в сторис. Так она отреагировала на критику в адрес своего коллеги Олега Ящука, который ранее поднял тему вежливости футболистов на примере представителя "Шахтера" Ефима Конопли.

Последний, по словам журналиста, нецензурно выражался в адрес представителей СМИ и отказывал им в интервью.

"Меня интересует один вопрос: почему некоторые футболисты имеют право послать журналистов на х*р в прямом эфире? Почему некоторые футболисты имеют право трогать девушек-журналисток за с*ськи и ж*пу в прямом эфире? Почему мы не можем говорить все как есть? Мы же ничего не придумали, а сказали все как есть", – не сумела сдержать эмоции Сучкова.

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OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с фотографиями, которые Валерия публикует на своей странице в социальной сети.

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