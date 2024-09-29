Украинская спортсменка-красавица, которая без результата вылетела с ОИ, надела платье с высоким разрезом и поразила Instagram. Фото

Известная украинская легкоатлетка Юлия Левченко произвела настоящий фурор в социальных сетях своим "гражданским" нарядом. 26-летняя уроженка Бахмута, которую все фанаты привыкли видеть на соревнованиях в спортивной форме, поразила снимками в вечернем платье с высоким разрезом до бедер.

В комментариях под кадрами украинки поклонники устроили настоящий "пожар", завалив спортсменку комплиментами. За несколько часов фотографии собрали тысячи "лайков".

На одном из фото Юля попозировала вместе со своим мужем – стайером Юрием Кищенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Левченко на Олимпиаде-2024 не смогла пробиться в финал соревнований по прыжкам в высоту. Наша соотечественница вылетела с турнира, не сумев взять планку на первой же отметке.

По приезд в Украину Юля себя в соцсетях выложила фотографию с берега водоема, похваставшись началом "перезагрузки".

Отметим, что Юлия Левченко вошла в топ-15 самых сексуальных спортсменок Олимпийских игр-2024.

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