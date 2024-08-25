Две украинки в списке. Представлен топ-15 самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2024. Фото

Спустя две недели после окончания Олимпиады-2024 множество различных новостных порталов продолжают составлять различные рейтинги, посвященные завершившимся Играм в Париже. OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться своеобразной сборной красоты – где собраны топ-15 самых красивых спортсменок, выступавших во Франции.

В числе "самых-самых" присутствуют и две наши соотечественницы: легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко по праву вошли в ростер олимпийской красоты.

София Токкалино, Аргентина, 27 лет, хоккей на траве

Ларисса Пименто, 25 лет, Бразилия, дзюдо

Алиша Ньюмен, 30 лет, Канада, легкая атлетика (прыжки с шестом)

Розамария Монтибеллер, 30 лет, Бразилия, волейбол

Юлия Левченко, 26 лет, Украина, легкая атлетика (прыжки в высоту)

Алиса Шмидт, 25 лет, Германия, легкая атлетика (бег)

Ярослава Магучих, 22 года, Украина, легкая атлетика (прыжки в высоту)

Ханде Баладин, 26 лет, Турция, волейбол

Дина Ашер-Смит, 28 лет, Великобритания, легкая атлетика (бег)

Алекс Уолш, 22 года, США, плавание

Молли Кодри, 24 года, Великобритания, легкая атлетика (прыжки с шестом)

Шино Матсуда, 21 год, Япония, легкая атлетика (бег)

Ингрид Оливейра, 28 лет, Бразилия, прыжки в воду

Лике Клавер, 25 лет, Нидерланды, легкая атлетика (бег)

Луана Алонсо, 20 лет, Италия, плаванье

Как сообщал OBOZ.UA Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту. 22-летняя днепрянка заняла первое место с результатом 2.00 м.

Левченко не вышла в финал соревнований и вылетела с ОИ-2024 после квалификации, не сумев взять планку на первой же отметке на 1 метр 83 сантиметра.

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