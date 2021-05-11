Украинская пловчиха, завоевавшее историческое "золото", поразила своей красотой
Харьковская синхронистка Марта Федина, после исторической победы на чемпионате Европы по водным видам спорта, привлекла особое внимание болельщиков.
Фанаты не смогли пройти мимо 19-летней украинки, отмечая ее красоту. В комментариях на странице спортсменки в Instagram, юзеры оставляют множество восторженных комментариев.
Отметим, что Федина является двукратной чемпионкой Европы 2018 и 2021 годов, семикратной призеркой чемпионата мира (2019). Выступает в дуэте и в групповых упражнениях.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться внешностью нашей соотечественницы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей интернета покорила свой красотой пышногрудая украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук.
На своей странице в Instagram, на которую подписались более 8 тысяч человек, наша соотечественница похвасталась провокационными кадрами.