Пышногрудая украинская теннисистка покорила поклонников своей красотой

Украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук восхитила поклонников своей привлекательной внешностью.

На своей странице в Instagram, на которую подписались более 8 тысяч человек, наша соотечественница часто публикует провокационные снимки. На многих кадрах девушка позирует в одежде с глубоким декольте, демонстрируя поклонникам свои пышные формы.

Пользователи социальной сети не могут сдержать эмоции, комментируя фотографии в профиле Шахрайчук. Поклонники отметили комплиментами ее красоту.

"Ничего себе! Теннис никогда не выглядел настолько привлекательно", "Ты очень красивая и горячая девушка", "Выглядишь потрясающе", "Мне кажется, что я буду смотреть на тебя вечно. Ты прекрасна!"

Отметим, что Ангелина является дочкой знаменитого украинского экс-хоккеиста Вадима Шахрайчука, который в марте 2021 года был назначен главным тренером сборной Украины.

Его дочь ранее выступала на профессиональном уровне и дошла до 810 места в одиночном рейтинге WTA в 2016 году. В парном разряде она занимала 684-е место. Не сумев достигнуть больших успехов, спортсменка переехала в США и поступила в Бэйлорский университет, где продолжает занятия теннисом.

Как сообщал OBOZREVATEL, соотечественница и коллега Шахрайчук, также живущая в Соединенных Штатах, Ангелина Димова пришла в фитнес-зал в белье и записала это на видео.