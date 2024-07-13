Украинская модель показала грудь на трибуне Евро-2024, собрав 28 млн просмотров в сети. Фото 18+

Украинка Мария Форостына стала настоящей звездой интернета после посещения матча 1/8 финала Евро-2024 между Словакией и Англией. На трибунах "Фельтинс Арены" в Гельзенкирхене девушка устроила стриптиз, обнажив грудь.

"До сегодняшнего дня я никогда не была футбольным фанатом. У меня была потрясающая возможность поехать на матч Англии и Словакии и, черт возьми, во время матча совершенно невозможно быть сонным или угрюмым, энергия фан-зоны зашкаливает, люди скандируют и болеют за своих страны, так горячо переживая за победу! Лично я болею за Англию", – написала у себя в Instagram Мария.

В профиле у болельщицы написано, что она родилась в Украине, а с 9 лет жила в Китае, а ныне проживает именно в Германии. Кроме диджейства Форостына работает моделью.

Фотография без цензуры в аккаунте футбольных болельщиков в соцсети Х собрало порядка 28 млн просмотров.

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Как сообщал OBOZ.UA, 2 июня пятая игра финала конференции Национальной хоккейной лиги между "Эдмонтон Ойлерз" и "Даллас Старз" ознаменовался дикой выходкой одной из фанаток канадской команды.

Несмотря на огромное количество людей рядом, девушка без стеснения подняла свитер, продемонстрировав всем окружающим обнаженную грудь.

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