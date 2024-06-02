Фанатка НХЛ показала грудь на трибуне и стала главной звездой матча. Видео

Пятая игра финала конференции Национальной хоккейной лиги между "Эдмонтон Ойлерз" и "Даллас Старз" ознаменовался дикой выходкой одной из фанаток канадской команды. "Ойлерз" выиграли со счетом 3:1, что спровоцировало девушку на откровенное празднование победы.

Несмотря на огромное количество людей рядом, девушка без стеснения подняла свитер, продемонстрировав всем окружающим обнаженную грудь.

Один фанат на заднем плане чуть не упал на передние сиденья, пытаясь разглядеть красотку.

Видео без цензуры за несколько часов собрало тысячи просмотров в социальной сети X. В то время, как в комментариях под роликом некоторые фанаты не были в восторге от такой эротики, многие увидели в этом забавную сторону, назвав девушку звездой матча №1.

"Ойлерз" стремятся к своей пятой победе в Кубке Стэнли в общем зачете и первой с 1990 года, а также надеются стать первой канадской командой, выигравшей его с 1993 года. "Эдмонтон" со счетом 3:2 ведет с "Далласом" в серии до 4 побед. Шестая игра состоится вночь на 3 июня.

Напомним, что легендарный хоккеист Уэйн Гретцки помог "Ойлерз" доминировать в 1980-х годах, завоевав титулы в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах. Также они выиграли еще один Кубок Стэнли в 1990 году уже после обмена Гретцки в 1988 году.

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