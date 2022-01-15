Украинская гимнастка сверкнула под душем в мини-купальнике

Звезда украинской художественной гимнастики Влада Никольченко похвасталась новыми довольно откровенными фотографиями. 19-летняя уроженка Харькова нередко выступает в роли модели, от чего получает удовольствие.

На своей странице в Instagram высокая красавица показала новое фото – в миниатюрном купальнике под душем. Представить его Влада решила в черно-белых тонах. "Каждое утро – новый старт. Вставайте с благодарностью в сердце", – написала спортсменка под кадром, сделанным в Дубае.

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Некоторые другие фотографии из Эмиратов гимнастка уже выложила в цвете. "Счастье – ключ к хорошей жизни", – уверена Влада.

"Ты светишься по-другому, когда находишься в правильном месте", – считает украинка, пребывая в теплых краях.

Но новогодние праздники Никольченко на родине отметила с елкой в домашней обстановке.

В Instagram у красотки модельные съемки занимают гораздо больше места, чем спортивные.

"Силен тот, кто управляет своими слабостями", – заявила Влада, отметив в качестве места пребывания жилищный комплекс "Печерские Липки" в Киеве.

Напомним, Влада – призерка чемпионатов мира и Европы, а также Европейских игр-2019.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гимнастка озадачила Instagram своими фото в купальнике с пляжа.