Украинская чемпионка озадачила Instagram своими фото в купальнике с пляжа Турции

Известная украинская художественная гимнастка Влада Никольченко свой отдых решила провести на популярном курорте в Турции. Девушка отправилась в Анталию, любоваться потрясающими видами на Средиземное море, а также радовать своих подписчиков в Instagram пляжными фото.

Не так давно 18-летняя харьковчанка выложила снимки в купальнике. Спортсменка не смогла определиться, какое фото красивее и спросила об этом у своих поклонников.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям помочь нашей титулованной соотечественнице сделать выбор.

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Отметим, что Никольченко является бронзовой призеркой чемпионата мира в Баку (2019), обладательницей "бронзы" чемпионата Европы (2019), а также победительницей Гран-при в испанской Марбелье в 2018 году и в Киеве в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никольченко призналась, что за бронзовую медаль на чемпионате мира получила 30 тысяч гривен.

По словам спортсменки, сейчас ее зарплата в Украине составляет 5 тысяч гривен в месяц.