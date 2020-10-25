Украинская чемпионка показала себя в откровенной фотосессии без одежды
Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура поразила поклонников в Instagram своими откровенными снимками.
29-летняя киевлянка сфотографировалась топлес, очаровав подписчиков идеальным спортивным телом.
"Лучший изгиб на теле женщины – ее улыбка", – многозначительно подписала снимок спортсменка.
Отметим, что неделю назад Юлия снялась в обнаженной фотосессии, вызвав настоящий "пожар" в комментариях.
Ранее Мишура решила развлечься на карантине, сфотографировавшись топлес.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля киевлянка стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в Варшаве.
Украинка в 2016 году выиграла чемпионат Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.
Наша фитоняшка несколько лет назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.