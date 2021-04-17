Украинская чемпионка "взволновала" поклонников снимком топлес

Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура поделилась с поклонниками очередной порцией мотивации, обнажившись и показав результаты своих занятий в тренажерном зале.

У себя в Instagram, на который подписались почти 20 тысяч человек, спортсменка опубликовала снимок топлес.

"Не волноваться, а волновать", – написала она под фотографией.

На другом кадре, опубликованном в ее профиле в социальной сети, Мишура решила показать фанатам "игру света и тени".

Напомним, что в феврале 2020 года Юлия стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в Варшаве. Она стала лучшей в категории бикини до 160 см.

Наша соотечественница также является чемпионкой Европы WBPF (Международная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая американская фитнес-модель Джейд Хани полностью разделась, снявшись в провокационной фотосессии, которая вызвала восторг у поклонников.