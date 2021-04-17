Украинская чемпионка "взволновала" поклонников снимком топлес
Известная украинская фитнес-модель и тренер Юлия Мишура поделилась с поклонниками очередной порцией мотивации, обнажившись и показав результаты своих занятий в тренажерном зале.
У себя в Instagram, на который подписались почти 20 тысяч человек, спортсменка опубликовала снимок топлес.
"Не волноваться, а волновать", – написала она под фотографией.
На другом кадре, опубликованном в ее профиле в социальной сети, Мишура решила показать фанатам "игру света и тени".
Напомним, что в феврале 2020 года Юлия стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел в Варшаве. Она стала лучшей в категории бикини до 160 см.
Наша соотечественница также является чемпионкой Европы WBPF (Международная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см.
Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитая американская фитнес-модель Джейд Хани полностью разделась, снявшись в провокационной фотосессии, которая вызвала восторг у поклонников.