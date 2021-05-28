Украинская чемпионка выиграла международный турнир и снялась обнаженной. Фото

Украинская чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) Юлия Мишура стала победительницей престижного международного турнира NPC Worldwide Champions Cup Pro Qualifier. 29-летняя киевлянка стала лучшей в своей ростовой категории (до 160 см) выиграв соревнования в категории фитнес-бикини.

Известная украинская фитнес-модель и тренер произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram, снявшись после соревнований в откровенной фотосессии. На снимке сногсшибательная фитоняшка демонстрирует потрясающе рельефное тело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия попозировала топлес, на фоне окна у себя в квартире. Подписчики не смогли равнодушно пройти мимо такой красоты, завалив киевлянку восторженными комментариями.

22 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Наша фитоняшка ранее снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

Ранее Юлия решила развлечься на карантине, устроив день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать, находясь в таком настроении.