Украинская чемпионка выиграла международный турнир и снялась обнаженной. Фото

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Юлия Мишура

Украинская чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) Юлия Мишура стала победительницей престижного международного турнира NPC Worldwide Champions Cup Pro Qualifier. 29-летняя киевлянка стала лучшей в своей ростовой категории (до 160 см) выиграв соревнования в категории фитнес-бикини.

Итоговый протокол
Юлия Мишура (крайняя слева)

Известная украинская фитнес-модель и тренер произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram, снявшись после соревнований в откровенной фотосессии. На снимке сногсшибательная фитоняшка демонстрирует потрясающе рельефное тело.

Юлия Мишура с победным кубком
Юлия Мишура на соревновании
Юлия Мишура топлес
Юлия Мишура снялась обнаженной
Юлия Мишура продемонстрировал потрясающие формы
Юлия Мишура любит коллажи
Юлия Мишура дома
Юлия Мишура не стесняется показывать результаты тренировок

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия попозировала топлес, на фоне окна у себя в квартире. Подписчики не смогли равнодушно пройти мимо такой красоты, завалив киевлянку восторженными комментариями.

22 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу.

Наша фитоняшка ранее снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

Ранее Юлия решила развлечься на карантине, устроив день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать, находясь в таком настроении.

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