Украинская чемпионка снялась обнаженной в окне

Известная украинская фитнес-модель и тренер произвела настоящий фурор среди своих поклонников в Instagram, снявшись в откровенной фотосессии.

29-летняя чемпионка Европы WBPF (Всемирная федерация бодибилдинга и спортивного телосложения) в категории физик-модели до 160 см, попозировала топлес, на фоне окна у себя в квартире.

Подписчики не смогли равнодушно пройти мимо такой красоты, завалив киевлянку восторженными комментариями.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 февраля Юля стала победительницей международного фестиваля по фитнесу и бодибилдингу, который прошел 22 февраля.

Наша фитоняшка 2 года назад снялась абсолютно обнаженной, восхитив всех посетителей своего Instagram.

Ранее Юлия решила развлечься на карантине, устроив день хождения топлес, и рассказала, какую музыку ей нравится слушать, находясь в таком настроении.